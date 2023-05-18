Подмосковье 18 мая 2023, 12:31 Незаконную планировку земель вблизи Клязьмы выявили в Пушкино Минэкологии МО.

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Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям выявило нарушение природоохранного законодательства в Пушкинском округе. Поводом для проверок послужило обращение Минэкологии Подмосковья.

«Журналисты сообщили о том, что неизвестные лица занимаются незаконной планировкой одного из земельных участков, который входит в зону с особыми условиями использования территории. В ходе осмотра установлено, что данный участок отсыпан песком, несмотря на ограничения, связанные с тем, что земли входят в зону подтопления реки Клязьмы», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Река протекает по территории двух субъектов Федерации, поэтому акт осмотра направили в Росприроднадзор. На данный момент устанавливается собственник земель, на которых незаконно проводились работы. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

Министр также напомнил, что в апреле инспекторы эконадзора выявили несанкционированный источник сброса сточных вод в Клязьму в Королеве. По настоянию министерства водосброс был затампонирован.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах региона модернизируют канализационные системы.

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