Если водитель областного автобуса отказывает в приеме платежа по безналичной оплате, то теперь пассажир имеет право ехать бесплатно, переводить деньги на карту водителя по номеру телефона не надо. Как пассажиру воспользоваться этим правом — расскажет «360».

Пассажиры нередко попадают в ситуацию, когда валидатор в автобусе оказывается сломанным или водитель отказывается принимать карту. В обоих случаях пассажир имеет полное право ехать бесплатно. Но для этого у него должен быть положительный баланс на карте. То есть при визите контролера пассажир должен сообщить, что ему было отказано в безналичной оплате, другие пассажиры это могут подтвердить (либо есть запись), а также имеется при себе карта «Стрелка» или банковская карточка с суммой, достаточной для оплаты поездки.

Куда пожаловаться, если перевозчик отказался везти бесплатно? Необходимо оставить жалобу с помощью одного из сервисов: по горячей линии перевозчика, на страницах сообществ областного Минтранса в соцсетях, на портале «Добродел» или через форму обратной связи на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В жалобе необходимо указать время и дату поездки, госномер автобуса, название остановки, направление движения и, по возможности, фото- или видеоподтверждение отказа приема банковской карты.

В каком случае все-таки придется оплатить проезд?

Если неисправна транспортная или банковская карта, то ответственность полностью лежит на пассажире. Оплатить поездку необходимо любым другим доступным способом по тарифу разовой поездки на выбранном маршруте. Если пассажир свои обязательства не выполнит, то он рискует получить штраф за безбилетный проезд в размере 1000 рублей. Если водитель или кондуктор не высадят безбилетника, то на них также накладывается штраф — 2000 рублей.

В Московской области регулярно проходят рейды на предмет оплаты проезда по безналичному расчету в автобусах.