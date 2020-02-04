В маршрутке не приняли банковскую карту или «Стрелку»? Значит пассажир едет бесплатно. Об этом можно смело говорить водителю — это зафиксировано в постановлении правительства. В большинстве маршруток есть терминалы, но только зачастую они не работают.

Час пик — метро «Домодедовская». Активисты «Народного контроля» вместе с корреспондентом телеканала «360» заходят в первую попавшуюся маршрутку — № 355, которая направляется в Слободу.

На вопрос, можно ли заплатить картой, водитель ответил отрицательно, так как валидатор не работает. Водитель предлагает сделать перевод. Судя по имени получателя — на его личную банковскую карту.

«Он просто таким образом кладет себе в карман. В связи с тем, что терминал не работает, студенты не могут проехать по карте „Стрелка“. Это соцльготы. Это просто аферисты, которые наживаются на жителях Подмосковья, не знающих законов», — сказал Шерзод Атаев, координатор проекта «Народный контроль».

Источник фото: телеканал «360»

Активисты нашли возможное решение. Большие красные стикеры с надписью «Не приняли карту — едешь бесплатно». Они хотят, чтобы такие наклейки появились на всех маршрутах Подмосковья, и хотят урегулировать этот вопрос законодательно.