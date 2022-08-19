Нестационарные объекты торговли бахчевыми проверили в Раменском

В Раменском инспекторы ГУСТ Московской области совместно с представителями Министерства сельского хозяйства и МВД проверили законность размещения нестационарных торговых объектов, осуществляющих торговлю бахчевыми. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий региона.

«Комиссионный выезд был организован вблизи деревни Старниково. По результату объезда зафиксированы размещенные объекты торговли, множественные очаговые навалы бытового мусора. Сотрудниками МВД задержаны и доставлены в дежурную часть лица без документов. На основании собранных материалов будут сделаны выводы, и соответственно, определены меры административного воздействия в случае обнаружения нарушений», - сказала руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Представителями комиссии по итогам проверки будут приняты меры в соответствии с федеральным и областным законодательством.

В случае замечаний по статье «Ненадлежащее состояние и содержание территории» нарушители правил торговли будут привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа: для физлиц — от 2 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, юридических — 50-150 тысяч рублей.

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