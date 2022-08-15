Арбузы и дыни проверили на содержание нитратов в Подмосковье

Контроль продуктов, поступающих на рынки Подмосковья, продолжается. Так, каждую партию арбузов и дынь проверяют на содержание нитратов в специальных лабораториях. Зампред правительства региона Георгий Филимонов сообщил, что повышенного содержания вредные веществ в бахчевых культурах не выявили.

Георгий Филимонов рассказал, что специалисты проверили около 30 тонн арбузов и дынь.

«Специалистами ГБУВ МО „Терветуправление № 5“ проверено около 30 тонн бахчевых культур на содержание нитратов. Превышения предельно допустимого уровня нитратов не выявлено», — доложил он.

Эксперты напомнили, что важно покупать бахчевые культуры только в тех местах, где это разрешено: на рынках, городских ярмарках и в магазинах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о серьезном наказании за незаконные свалки в Подмосковье.