Подмосковье 17 января 2023, 22:03 Несколько многоквартирных домов построят в Долгопрудном и Коломне с применением эскроу-счетов в 2023 году

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В Долгопрудном по новой схеме с применением эскроу-счетов в 2023 году возводят шесть домов переменной этажностью от двух до 24 этажей. В строительстве задействовано более 2,5 тысячи договоров долевого участия, сообщил министр правительства Московской области по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.

Застройщиком выступает «Гранель Инвест», завершить строительство планируют в 2023 году.

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Также Артур Гарибян рассказал, что в Коломне с применением эскроу-счетов возводят группу многоэтажных жилых домов от застройщика «Коломенский Домостроитель». Окончить строительство планируют в 2023 году.

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«Всего по новой схеме — с использованием эскроу-счетов — в Подмосковье строят 7,2 миллиона м² жилья, это 497 МКД», — сообщил Артур Гарибян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что решению проблем дольщиков и расселению аварийного жилья уделят особое внимание в 2023 году.

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