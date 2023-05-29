Подмосковье 29 мая 2023, 21:45 Несанкционированные переходы ликвидируют на 6 подмосковных станциях в июне Минтранс Подмосковья

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В Московской области выявили 24 несанкционированных прохода через железную дорогу. Шесть из них ликвидируют в июне, сообщили в региональном минтрансе.

Обследование провели в Лобне, Одинцове, Реутове, Балашихе, Химках и Люберцах. Работу проводят в рамках подготовки к запуску МЦД-3 и МЦД-4.

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«В начале июня администрации округов ликвидируют „опасные тропы“ на станциях Лесной городок, Реутово, Лобня и на перегонах Ухтомская — Люберцы-1, Никольское — Салтыковская и Левобережная — Химки», — уточнили в ведомстве.

На некоторых станциях приведут в порядок прилегающую территорию. Ее очистят от строительного мусора.

С начала 2023 года в Подмосковье 30 несчастных случаев произошли на подобных народных тропах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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