Подмосковье 16 мая 2023, 13:21 Неосторожное обращение с огнем привело к двум лесным пожарам в Подмосковье в выходные ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы рассказали о двух лесных пожарах из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. Уже более двух недель в Подмосковье действует особый пожароопасный режим.

В этот период в регионе запрещено разводить костры и выжигать растительность. Однако граждане иногда пренебрегают мерами безопасности. Это приводит к пожарам.

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«В пойме реки Яхрома возле деревни Подмошье Дмитровского городского округа из-за неосторожного обращения с огнем загорелась торфопочва. В течение двух дней, 13 и 14 мая, работники 270-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание», — сообщил замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.

По его словам, другой пожар произошел 13 мая в СНТ «Хорошилово-1» в Можайске. От мангала вспыхнула сухая трава, после чего огонь перекинулся на хозяйственную постройку. Работники 308-й пожарной спасательной части потушили пожар.

Огнеборцы напомнили местным жителям о соблюдении правил пожарной безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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