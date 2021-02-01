«Мы, как и обещали, до конца января начали внедрение единой платежной системы Московской области. Сегодня в автобусах эта система внедрения уже активно идет. Человеку не нужно покупать несколько карт, пополнять их. Все это уходит в прошлое. Будет одна единая платежная система, которая работает на всем общественном транспорте, в том числе на МЦД», — сказал Воробьев.

По его словам, пока карта еще не работает в пригородных поездах. Однако он выразил надежду, что занимающиеся интеграцией системы программисты скоро «доберутся и до пригородного сообщения».

«Вы прекрасно понимаете, какое активное у нас передвижение по региону. И наша задача — сделать максимальное качество в том числе и в части платежной системы. Безусловно, мы продолжим и обновлять подвижной состав», — добавил глава региона.

С 1 февраля жители Подмосковья могут расплачиваться в областных автобусах картой «Тройка», которая раньше считалась только московским проездным. На каких маршрутах можно ездить с этой картой, «360» рассказывал ранее.