Неликвидную древесину уберут вдоль Пятницкого шоссе и ЦКАД

Сотрудники Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» выполнили подготовительные работы для уборки неликвидной древесины вдоль Пятницкого шоссе и ЦКАД. Мероприятия позволят очистить лесополосу от бурелома и сухостоя.

Участки леса, на которых проводились мероприятия, находятся на территории Новинского участкового лесничества Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» и занимают площадь более 100 гектаров. Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов рассказал, что в подготовительных работах приняли участие более 15 лесничих и их помощников. Они ограничили участки и установили деляночные столбы.

Санитарно-оздоровительные мероприятия назначаются в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений — там, где наличие неликвидной древесины превышает 90% от общего запаса погибших деревьев.

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