Нелегальный сброс почти 30 кубометров мусора в Истре предотвратили благодаря рейдам

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области совместно с УВД провели контрольные рейды в городском округе Истра, чтобы выявить нелегальную транспортировку и свалку мусора. Они проверили 22 большегрузных самосвала и предотвратили сброс около 30 кубометров мусора, рассказа министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

«У троих водителей отсутствовали документы на перевозку отходов, электронные талоны не оформлялись. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, самосвалы изъяты и отправлены на штрафстоянку», — сообщил глава ведомства.

Минэкологии совместно с правоохранительными органами выявляют нелегальных перевозчиков и организаторов стихийных свалок, которые не являются гражданами РФ. Иностранцев выдворяют и страны за неоднократные нарушения законодательства в сфере экологии.

Гражданину другого государства запретили въезд в Россию, так как он дважды попался на незаконном вывозе отходов в Подмосковье. Иностранец может обжаловать решение только после того, как покинет территорию РФ. Это нужно сделать в течение 15 дней, иначе ему грозит депортация без права на обратный въезд.