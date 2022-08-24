Иностранца лишили вида на жительство за нелегальный сброс отходов в Подмосковье

Гражданину другого государства запретили въезд в Россию после того, как он дважды попался на незаконном вывозе отходов в Подмосковье. Найти нарушителя получилось благодаря современным технологиям, рассказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов

«Гражданин иностранного государства был привлечен дважды к административной ответственности за транспортировку строительных отходов без талона. Соответственно данное административное правонарушение позволило отправить материалы для решения о депортации данного гражданина», — пояснил замминистра.

Нарушитель рассказал, что планирует выехать из России, как и положено по предписанию, а потом будет пытаться вернуться.

Иностранец может обжаловать решение только после того, как покинет территорию РФ. Это нужно сделать в течение 15 дней, иначе ему грозит депортация без права на обратный въезд. Документы на возвращение он сможет подать только через год — этого времени достаточно, чтобы осмыслить, какой ущерб он нанес экологии.

В Московской области большую часть правонарушений по нелегальной транспортировке бытовых и строительных отходов совершают иностранцы. Власти региона нашли решение этой проблемы, следующий раз иностранец не захочет рисковать возможностью работать и проживать в России.