01 апреля 2024, 14:14
Нелегальных перевозчиков стройотходов оштрафовали в Рузе
Инспекторы эконадзора оштрафовали двух нелегальных перевозчиков стройотходов в Рузе. Нарушения зафиксировали в поселке Дорохово и в деревне Городище.
По словам министра экологии Московской области Тихона Фирсова, один из нарушителей перевозил мусор, не имея лицензии, второй — выгрузил отходы на открытый грунт.
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Министр напомнил, что за неделю в Московской области умные камеры зафиксировали 20 нарушений перевозки строительных отходов и грунтов. Общая сумма наложенных штрафов составила два миллиона рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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