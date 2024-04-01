Подмосковье 01 апреля 2024, 14:14 Нелегальных перевозчиков стройотходов оштрафовали в Рузе Минэкологии Московской области

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Инспекторы эконадзора оштрафовали двух нелегальных перевозчиков стройотходов в Рузе. Нарушения зафиксировали в поселке Дорохово и в деревне Городище.

По словам министра экологии Московской области Тихона Фирсова, один из нарушителей перевозил мусор, не имея лицензии, второй — выгрузил отходы на открытый грунт.

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Министр напомнил, что за неделю в Московской области умные камеры зафиксировали 20 нарушений перевозки строительных отходов и грунтов. Общая сумма наложенных штрафов составила два миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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