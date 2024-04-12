Подмосковье 12 апреля 2024, 13:57 Нелегальную торговлю алкоголем пресекли в Красногорске

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области пресекло незаконную торговлю алкоголем в Красногорске. Выяснилось, что в магазине не пробиваются чеки и отсутствует лицензия.

«Сейчас наша задача совместно с правоохранительным блоком на территории всей области продолжить работу по выявлению и пресечению нарушений правил розничной продажи алкогольной продукции», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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По его словам, на данный момент около 10% подобных объектов потребительского рынка продают алкоголь с нарушениями. Инспекторы регулярно проводят контрольные мероприятия, направленные на пресечение нарушений.

Напомним, что получить лицензию на розничную продажу алкоголя в Московской области можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля. Для детей организуют соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису и другим видам спорта.

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