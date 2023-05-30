Подмосковье 30 мая 2023, 21:33 Некоторые многодетные семьи освободят от транспортного налога в Подмосковье

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Депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект, который освободить некоторые многодетные семьи от транспортного налога. Об этом рассказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

Многодетные семьи с детьми до 23 лет, которые обучаются очно, освободят от налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Ранее данная мера поддержки предоставлялась семьям с детьми до 18 лет.

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«В прошлом году льготой за налоговый период 2021 года в Московской области воспользовалось более 48 тысяч семей. В случае принятия законопроекта, льготой дополнительно смогут воспользоваться ещё порядка 14 тысяч многодетных семей», — сообщил Брынцалов.

Проект обсудят 1 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дети участников СВО и ребята из малообеспеченных семей смогут отдохнуть этим летом бесплатно.

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