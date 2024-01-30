30 января 2024, 10:18
Нейросеть распознала 1,2 миллиона нарушений по фото на портале «Добродел» за время работы
Искусственный интеллект определил более 1,2 миллиона проблем по фото на портале «Добродел» за время работы. Нейросеть выявляет возможные причины обращений и предлагает подходящие варианты.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, нейросеть классифицирует фото по 24 категориям и 716 подкатегориям, по которым можно оставить обращение.
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«Нейросеть помогает быстро найти подходящую тему по загруженной в приложение фотографии. Если человек считает, что вариант, предложенный нейропомощником, не подходит к конкретной проблеме, он может выбрать категорию самостоятельно», — сказала она.
Сообщить о проблеме жители могут, кликнув специальную кнопку на главной странице приложения. Скачать его можно по ссылке.
Через «Добродел» жители также могут получить госуслуги, оплатить ЖКУ и штрафы ГИБДД и многое другое.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Добродел
Нейросети
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