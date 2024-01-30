Подмосковье 30 января 2024, 10:18 Нейросеть распознала 1,2 миллиона нарушений по фото на портале «Добродел» за время работы

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Искусственный интеллект определил более 1,2 миллиона проблем по фото на портале «Добродел» за время работы. Нейросеть выявляет возможные причины обращений и предлагает подходящие варианты.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, нейросеть классифицирует фото по 24 категориям и 716 подкатегориям, по которым можно оставить обращение.

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«Нейросеть помогает быстро найти подходящую тему по загруженной в приложение фотографии. Если человек считает, что вариант, предложенный нейропомощником, не подходит к конкретной проблеме, он может выбрать категорию самостоятельно», — сказала она.

Сообщить о проблеме жители могут, кликнув специальную кнопку на главной странице приложения. Скачать его можно по ссылке.

Через «Добродел» жители также могут получить госуслуги, оплатить ЖКУ и штрафы ГИБДД и многое другое.

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