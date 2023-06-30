Подмосковье 30 июня 2023, 18:19 Нейросеть начнет проверять школьные обеды в Мытищах с сентября

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С 1 сентября искусственный интеллект начнет контролировать школьные обеды в Мытищах, активно использовать данные мобильного приложения «Проверки Подмосковья», чтобы держать под контролем обеды школьников.

«Искусственный интеллект с мая 2023 года уже проводит проверки завтраков в школах Подмосковья. В конце учебного года нейросеть успела провести более 16 тысяч проверок. С 1 сентября „умные“ технологии возьмут под контроль школьные обеды», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

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Планируется, что сотрудники школ в Мытищах будут фотографировать блюда и загружать их в систему. Нейросеть сравнит найденные продукты с утвержденным меню от Роспотребнадзора. Информацию о нарушениях направят сотрудникам Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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