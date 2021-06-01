Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде 1 июня

В Москве и Московской области в первый день лета температура воздуха не поднимется выше +19…+20 градусов. Осадков не ожидается.

«Сегодня на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние гребень антициклона. В таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. Температура в городе повысится до +17...+19, по области — от +15...+20 градусов тепла», — сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Поднимется северный ветер скорость которого не превысит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы — 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителей Московской области МЧС предупредил о заморозках до -2…0 градусов ночью и утром 1 и 2 июня. О похолодании в столичном регионе в первые пять дней июня предупреждала также метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. В Москве и Подмосковье будет преобладать северный ветер, при малооблачной погоде температура местами может понизиться до нуля. Осадков не будет.