Подмосковье 20 марта 2024, 17:40 Нейрохирурги в Долгопрудном успешно прооперировали мужчину с нестабильным позвоночником Unsplash

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Долгопрудненские нейрохирурги помогли пациенту с нестабильным позвоночником. Месяц назад 38-летний житель Подмосковья почувствовал резкую боль в пояснице после спрыгивания с высоты. После этого мужчина не мог передвигаться без трости, у него развилась слабость в ногах и невыносимая боль в пояснице.

Врачи диагностировали у мужчины спондилолистез — патологическое состояние, связанное с нестабильностью позвоночника на фоне избыточной подвижности позвонков. После госпитализации в стационар пациенту провели декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство — так называемый трансфораминальный межтеловой спондилодез.

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Операцию проводят, сочетая ортопедическую и микрохирургическую работы. Врачи заменили межпозвонковый диск на специальное устройство — кейдж, заполненный собственной костью больного. При этом, позвонки стабилизировали титановыми транспедикулярными фиксаторами для восстановления оси позвоночника.

Операцию провел заведующий отделением нейрохирургии Долгопрудненской больницы Павел Савинков. Отмечается, что во время восстановления пациента боль в пояснице полностью исчезла. Сейчас мужчина готовится к выписке и дальнейшей реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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