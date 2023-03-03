Подмосковье 03 марта 2023, 20:03 Нейрохирург спас 69-летнюю пациентку с опухолью мозга в Солнечногорске

Читать 360tv в

В областной больнице Солнечногорска удалили пятисантиметровую опухоль мозга у 69-летней пациентки, которая поступила в медучреждение с головной болью. Провести операцию удалось благодаря не только профессиональным навыкам медиков, но и новому высокоточному оборудованию, которое поступило в распоряжение отделения.

Реклама

«Поступила женщина в тяжелом состоянии, в лежачем состоянии, на каталке, с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт. После дообследования у нее выявилось объемное образование головного мозга. И после предоперационной подготовки, дообследования — все-таки пожилой человек. А в послеоперационном периоде она на своих ногах в удовлетворительном состоянии выписалась на амбулаторное лечение», — рассказал завотделением нейрохирургии ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница» Роман Михайлов.

Местные нейрохирурги всегда готовы бороться за жизни и здоровье, но все же очень просят не затягивать с походом к врачу и при первых же болевых ощущениях обращаться к специалистам.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве поликлиники в ЖК «Гусарская баллада».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».