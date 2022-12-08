Подмосковье 08 декабря 2022, 13:48 Недостроенный пансионат снесли в деревне Аксаково в Мытищах

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Здание недостроенного пансионата снесли в деревне Аксаково под Мытищами. Он долгое время не обслуживался и представлял угрозу для жизни.

Глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко рассказал, что строительство пансионата началось в Аксакове в конце прошлого века, однако его так и не завершили.

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«Администрацией городского округа Мытищи и собственниками строения была проведена работа по подготовке и сносу аварийного долгостроя. В 2022 году работы по демонтажу пансионата были проведены и полностью завершены», — добавил он.

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Всего в Мытищах 273 недостроя, из которых 208 — самовольные. Снесли или привели в порядок 163 объекта, это 80% от их общего количества. Эту работу продолжат.

Поделиться идеями о том, что построить на месте снесенных аварийных зданий, жители Подмосковья могут на портале «Добродел». Голосование продлится до конца февраля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в Солнечногорске. Он рассказал, что благоустройство Сенежа продолжится в 2023 году. Там уже появились места для тихого отдыха, качели, пешеходные и велодорожки, амфитеатр, причал для рыбалки и пляж.

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