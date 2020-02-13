Недостатка мест не будет. Новую школу построят в Подрезкове

В последние годы в школе № 20 в Подрезково стало катастрофически не хватать места. Район начал активно строиться. Большинство жителей — это семьи с детьми. Здание действующей школы рассчитано на 600 человек — сейчас оно вмещает в себя почти полторы тысячи учеников. Но решение проблемы уже найдено.

«Очень мало места в нашей школе, на данный момент в нашей школе около 1400 человек — это очень много, она должна вмещать 600 человек, в два раза превышает. То есть мы проводим уроки в актовом зале, в библиотеке, пытаемся где-то ужаться», — сказал Артем Кашников, ученик 10 «А» класса МБОУ СОШ 20.

В спортивном зале места практически нет. В столовой тоже едва могут поместиться несколько классов. Считается, что здесь поместятся 90 человек, но по факту — гораздо меньше. Вот и выкручиваются, как могут.

«Здесь питается начальная школа, старшая школа, но на всех места не хватает. Зачастую завтраки проходят в кабинетах», — сказал Александр Сорокин, директор школы.

Источник фото: телеканал «360»

Ситуацию решают уже сейчас — у школы возводят пристройку. Туда уже первого сентября этого года должны переехать 450 учеников. Это значительно облегчит ситуацию. Сейчас на стройплощадке кипит работа — стараются успеть в срок.

Но даже нового крыла не хватит, чтобы полностью решить данный вопрос. Совсем недавно приняли решение о строительстве новой школы, которая точно создаст комфортные условия для всех детей из Подрезкова. Новое здание должно вместить 1100 учеников.

«Мы строим пристройку к существующей школе в Подрезково, но это полностью не решит проблему, но сегодня решение найдено: территория для строительства новой школы подобрано вблизи Комсомольской улицы. Я поручаю строительному управлению начать работу к проектно-изыскательским работам, а заместителю главы по вопросам строительства держать ход работ на личном контроле», — сказал Дмитрий Волошин, глава городского округа Химки.

Источник фото: телеканал «360»

Заместитель главы г. о. Химки по вопросам строительства Тимур Магомедов подчеркнул, что среди наиболее значимых — школа в Подрезково, которая должна полностью закрыть тот дефицит мест, который на сегодняшний день есть в микрорайоне.

«Участок определен, ведутся работы по изъятию земельного участка для муниципальных нужд, и уже во второй половине 2020 года мы преступим к ее проектированию», — сказал Тимур Магомедов, заместитель главы г. о. Химки по вопросам строительства.

Источник фото: телеканал «360»

Открытие 33 школ в этом году — это лишь одна из тех задач, которые поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Строительство данных учебных заведений началось еще в 2019 году. К 1 сентября должны открыться 16 школ, а остальные 17 заработают до конца года.