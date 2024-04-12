Подмосковье 12 апреля 2024, 15:02 Неделя здоровья прошла в колледже «Подмосковье» Министерство образования МО

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Спортивные мероприятия, флешмобы и конкурсы прошли в колледже «Подмосковье» на неделе здоровья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Студенты и педагоги с удовольствием участвовали в утренней музыкальной зарядке, получая заряд бодрости на весь день. Активисты «Движения Первых» проводили на переменах подвижные игры, танцевальные флешмобы, викторины, а также организовали конкурс рисунков о ЗОЖ.

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Одним из главных событий недели стал турнир по волейболу между командами всех структурных подразделений колледжа. Первое место заняла команда структурного подразделения № 7, второе — команда структурного подразделения № 1, а третье — команда структурного подразделения № 8.

На прошлой неделе дети из Белгородской области встретились с космонавтом Юрием Усачевым в Королеве. Ребята приехали в Подмосковье на отдых в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Гостей поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.