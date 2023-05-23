Подмосковье 23 мая 2023, 10:40 Неделя предпринимательства началась в Коломне

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Неделя предпринимательства открылась в Коломне в преддверии профессионального праздника бизнесменов. В программе — ярмарка вакансий, бизнес-встречи и круглые столы.

В Коломне работают более 8,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Спектр деятельности широкий: от выращивания клубники до производства домов на колесах.

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«У нас открываются новые предприятия. И за прошлый год на нашей территории появилось более 1500 субъектов нового предпринимательства. Это один из лучших показателей в Московской области», — отметил глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гричищев.

На фоне внешних санкций и ухода с рынка ряда зарубежных компаний у отечественных производителей открылись новые возможности. Этому и посвятили Неделю предпринимательства в Коломне.

Участие в ней приняла семейная мастерская Анастасии Слайковской. Там шьют платья в русском стиле из льна и хлопка по эскизам XIX века.

«Есть спрос в нашей стране, мы в этом заинтересованы. Ездим по всем фестивалям, по выставкам, продаем наши платья. Очень хвалят покупатели качество, материалы, эскизы», — поделилась Анастасия Слайковская.

Сейчас производство загружено на 100%.

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