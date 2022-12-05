05 декабря 2022, 23:30
Неделя функциональной грамотности стартовала в школах Подмосковья
Неделя функциональной грамотности пройдет в подмосковных школах с 5 по 9 декабря. Для учащихся будут проходить мероприятия школьного, муниципального и регионального уровней, рассказали в пресс-службе Минобразования региона.
В рамках Недели функциональной грамотности для школьников будут организованы открытые уроки, экскурсии в музеи и на предприятия региона, различные мастер-классы.
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Участниками мероприятий станут и педагоги, для учителей пройдут обучающие сессии.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в 2023 году планируется открыть 56 социальных объектов.
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