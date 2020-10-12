В Подмосковье борются с СОVID-19. Пять причин, почему не стоит паниковать из-за роста числа заразившихся в регионе

Новости о росте числа заболевших COVID-19 вызывают беспокойство у жителей Подмосковья. Но в регионе делают все необходимое для борьбы с коронавирусом. Канал «360» нашел пять причин, почему не нужно паниковать из-за увеличения количества заразившихся.

Есть как минимум пять причин, чтобы не поддаваться COVID-панике. Самая очевидная: рост числа заболевших это, в том числе, следствие повсеместных тестирований на коронавирус. Сейчас в стране делают на 70% больше анализов, чем в мае. Серьезно увеличилось и количество тестирований в Московской области.

«Наблюдается стабильный рост по выявлению коронавирусной инфекции, пока некритичный. У нас нет такого выявления, как было весной, несмотря на то, что количество тестов выросло на 25 — 30%. Я говорю о ежесуточном проведении этих анализов», — пояснила Светлана Стригункова, министр здравоохранения Московской области.

Растет и число госпитализаций, для этого снова разворачивают койки. За две недели план увеличили вдвое. И это еще одна причина для того, чтобы трезво оценивать COVID-обстановку. То есть благодаря дополнительным койкам помощь по другим заболеваниям, не связанным с коронавирусом, тоже оказывают. Поликлиники работают в штатном режиме. Кроме того, от коронавируса в легкой форме можно лечиться и дома. Противоковидные препараты, а именно «Фавипиравир», в Подмосковье выдают бесплатно. Но это, разумеется, не повод для самолечения.

«Я все-таки призываю доверять нашей системе здравоохранения. Вызывайте врача на дом, он назначит правильное лечение», — заявил Сергей Лившиц, главный врач Ногинской районной больницы.

Чтобы врачи приезжали к пациентам быстрее, поликлиникам уже выделили более 200 автомобилей. Кроме того, больше будет и машин неотложной помощи. И штат самих медиков тоже увеличат. Расширят и количество специалистов горячей линии по вопросам коронавируса. Время ожидания уменьшат. Это еще один повод перестать паниковать.

Карантин — не выход, чтобы быстро подавить всплеск заражений. Еще одна самоизоляция может привести к коллапсу в экономике. Поэтому сейчас важно затормозить рост числа заболевших не такими жесткими ограничениями, как весной. Власти региона понимают это. И это четвертая причина, чтобы перестать паниковать.

Заключительная причина в самих ограничительных мерах. В Подмосковье не только пассажиры общественного транспорта, но и водители, в том числе такси, должны быть в масках. Маски нужны и на остановках, и на железнодорожных станциях. За их отсутствие выпишут штраф в размере пять тысяч рублей. Средства защиты понадобятся и в торговых центрах. Пожилым и людям, у которых есть хронические заболевания, лучше оставаться дома.