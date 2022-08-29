Названы сроки открытия первого этапа Северного обхода в Лобне

Работы по первому этапу Северного обхода в городском округе Лобня завершатся в ноябре–декабре 2022 года. Об этом на заседании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что речь идет о части трассы от Дмитровского шоссе с путепроводом и искусственным сооружением на улице Чайковского.

С докладом о дорожных работах выступил глава городского округа Лобня Игорь Демешкин. Отвечая на вопросы губернатора Андрея Воробьева, он пояснил, что работы на Лобненском шоссе планируется закончить до 1 декабря. Но подрядная организация пообещала сдать дорогу уже в ноябре.

Он добавил, что в декабре планируется завершить работу на первом этапе Северного обхода Лобни.

«Северный обход Лобни от Дмитровского шоссе с путепроводом и искусственным сооружением на улице Чайковского мы закончим и откроем в декабре этого года. Если сможем, откроем пораньше. Там хорошие опережающие темпы», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Северный обход Лобни представляет собой шестиполосное шоссе протяженностью восемь километров. Новая дорога обеспечит водителям дополнительный выезд из городского округа в объезд железнодорожного переезда.

Строительство ведут по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность первого участка составил около 4,7 километра. Он пройдет от Дмитровского шоссе до автодороги Хлебниково — Рогачево — Луговая. Там уже провели работы по обустройству пешеходной зоны и установке шумозащитных экранов в районе примыкания к Дмитровскому шоссе.

Полностью завершить работы по организации новой дороги планируют в 2023 году.