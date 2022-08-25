Пешеходную зону начали устраивать на Северном обходе Лобни

На Северном обходе Лобни строители начали устраивать пешеходную зону и устанавливать шумозащитные экраны. Строительство проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ожидается, что уже в конце текущего года станет возможным открыть движение по первому участку длиной 4,7 километра. Он пройдет от Дмитровского шоссе до автодороги «Хлебниково-Рогачево-Луговая».

«На готовящемся к открытию участке Северного обхода началось обустройство пешеходной зоны с укладкой асфальтового покрытия и установка шумозащитных экранов в районе примыкания к Дмитровскому шоссе. Параллельно идет устройство покрытия проезжей части по основному ходу автодороги. К середине сентября планируем приступить к укладке асфальта на путепроводе», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Как сообщили в МТДИ, одновременно строится 120-метровый путепровод через Дмитровское шоссе, который войдет в состав транспортной развязки протяженностью больше двух километров. Там уже установили выравнивающий слой, проводятся работы по устройству гидроизоляции. Завершить строительство планируется в 2023 году.

Северный обход будет включать в себя шесть полос протяженностью 8 километров. Он обеспечит дополнительный выезд из Лобни в объезд железнодорожного переезда. Время на въезд и выезд составит порядка 20-30 минут. Кроме того, новый обход может понизить транспортную нагрузку рядом с аэропортом Шереметьево. В целом транспортную доступность улучшат примерно для 150 тысяч жителей.