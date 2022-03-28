Названы самые востребованные городские округа в Подмосковье для аренды земли за рубль

Алгоритм получения земли в аренду по ставке один рубль в год под инвестпроекты в Подмосковье удалось разработать несложным для бизнеса. Но в любом случае активное участие в реализации программы принимает правительство региона, которое оказывает содействие компаниям. Эта вовлеченность позволит уже в скором времени увидеть результаты, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Закон о получении земли в регионе в аренду по упрощенной процедуре уже приняла Мособлдума. Заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова отметила, что сейчас одна из задач — разъяснить, как эти меры поддержки могут быть использованы, как продлить договор аренды.

«Кто к нам обращается? Арендатор, который не успел зарегистрировать объект на участке либо не успел его застроить. Первый пул земель сформирован, далее мы двигаемся через портал госуслуг Московской области, выведена услуга — рента за один рубль», — рассказала она на заседании правительства.

Кротова обратила внимание, что все главы городских округов подключились к работе мгновенно и стали подбирать земельные участки.

«Есть зеленая зона — это где большая площадь подобранных земель для размещения производства. И там, где мы считаем, что где недостаточно подготовлены главы, — это средняя зона. Мы понимаем, что участки будут востребованы в Солнечногорске, в Дмитровском, в Раменском городских округах», — перечислила она.

Источник фото: телеканал «360»

Зампред правительства попросила губернатора согласовать перечень поручений по подбору дополнительных земельных участков в земельный банк.

«Инвестору надо будет помогать, поэтому мы просим, Андрей Юрьевич, поручение — разработать порядок сопровождения проекта для объектов импортозамещения через наш центр содействия правительству», — сказала она, обращаясь к Воробьеву.

Глава Подмосковья в ответ отметил, что алгоритм получения такой поддержки удалось разработать понятным и несложным.

«В любом случае персональная вовлеченность и глав, и наша с вами позволит каждый следующий раз видеть динамику. Нам нужна динамика. Тема очень важная, очень надеюсь, что она сработает», — заключил Воробьев.