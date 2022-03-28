Пять шагов к импортозамещению. Как в Московской области поддержали ключевые отрасли в условиях санкций

На фоне санкций, введенных против России, на передний план выходит вопрос импортозамещения. В Подмосковье уже принят ряд мер для увеличения его темпов и поддержки разных отраслей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отдельно сейчас уже можно выделить пять шагов, которые были сделаны в этом направлении. А в список приоритетных для импортозамещения включили 10 отраслей.

Поддержка оказывается в виде кредитных и налоговых каникул, льготной аренды земли. Новые проекты могут получить помощь от региона совместно с федеральным фондом промышленности.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что сейчас подать заявку для реализации проекта импортозамещения можно двумя путями — через инвест-портал Московской области, а также через специальный email import zam@mosreg.ru.

Источник фото: телеканал «360»

Ответ на заявку приходит в течение суток. Только за вчерашний день, по ее словам, поступило 83 обращения, из которых 59 — на землю за один рубль, и 24 — в целом по проектам импортозамещения.

«Хотелось бы обратиться к бизнесу: уважаемые предприниматели, бизнесмены, собственники бизнеса, какие сырье, комплектующие покупаете за рубежом, какое оборудование. Мы просим вас ответить на наше обращение. Сегодня мы отправим 620 адресных писем за подписью губернатора и рассылкой в email нашим ключевым предпринимателям с той просьбой, чтобы они ответили, какое оборудование они готовы импортозаместить сами, какое сырье, какие проекты импортозамещения они готовы реализовать», — сказала Зиновьева.

Пять шагов алгоритма по импортозамещению

Разработанный в Московской области алгоритм по импортозамещению включает в себя пять шагов. После поступления проекта идет отработка льготного займа от федерального Фонда развития промышленности. Это льготное кредитование, которое предприниматель может получить по ставке от 1 до 5% годовых на пять лет.

«Уже принято в работу семь таких заявок на 3,7 миллиарда рублей. Из них четыре — на три миллиарда рублей — уже переданы нами на финансирование в этот федеральный фонд. Второй шаг — банковские программы. На сегодня их существует две: для малого и среднего предпринимательства и для крупного бизнеса», — напомнила Зиновьева.

По ее данным, уже 10 крупных предприятий в Московской области за минувшую неделю воспользовались программой для крупного бизнеса на 27 миллиардов рублей.

Отдельно она обратила внимание на то, что в регионе создана рабочая группа по отработке заявок от банков.

«Это штаб по работе с банками. Если вы предприниматель, бизнесмен, то понимаете, что вам банк не дает кредит и не объясняет почему. Вы можете по кликабельной ссылке запомнить форму, и мы в течение суток с вами свяжемся и отработаем этот вопрос с банкирами», — пояснила министр.

Третий шаг — это возможность получить субсидию по процентной ставке от правительства Московской области, отметила она. При этом ставка для инвестора, реализующего проект импортозамещения, будет не более 11,5% годовых, добавила Зиновьева. Эта мера, по ее словам, уже реализуется.

Четвертый шаг — собственный фонд развития промышленности Московской области, который тоже может докапитализировать заявку от предпринимателя.

Пятый шаг — это ключевая, новая мера, а именно: возможность взять землю в аренду за один рубль на три года. Подбор земельного участка можно сделать с помощью специального сервиса, который содержит банк из 253 участков, предлагаемых инвестором.

К основным критериям относятся: регистрация в Московской области, соответствие перечню приоритетных отраслей для импортозамещения, наличие бизнес-плана, отсутствие задолженности перед бюджетом. Также нужно указать источники финансирования, представить проект, который планируется реализовать.

Источник фото: телеканал «360»

В число приоритетных отраслей вошли: машиностроение, пищевое производство, текстильная и мебельная промышленность, химическое производство, производство пластмассы, IT-технологии, сельское хозяйство, производство стройматериалов, фармацевтика.

Зиновьева попросила губернатора поручить главам городских округов организовать работу с каждым предприятием по вопросам импортозамещения, осуществить поиск и передать эти проекты на сопровождение, для того чтобы их максимально быстро реализовали.

«Пожалуйста, уважаемые коллеги, свою лепту вносите, давайте предприятия, уделите внимание, заботу тем, кто готов, хочет, имеет технологии дальше развиваться и вносить заметный результат в очень важном экономическом направлении», — призвал губернатор на совещании с правительством.