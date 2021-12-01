«Выставка, которую нельзя пропустить». Шедевры российских художников соберут в одном музее Подмосковья

Выставка «Азбука шедевра» открывается в истринском музее «Новый Иерусалим» 18 декабря. На ней собраны картины знаменитых русских художников — Малевича, Кустодиева, Репина, Дейнеки, Айвазовского и многих других. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова назвала «Азбуку шедевра» главной выставкой страны в этом году. Главной — но не единственной в Подмосковье.

В рамках «Зимы в Подмосковье» в этом году пройдет порядка 500 мероприятий — в их числе несколько уникальных выставок, которые нельзя пропустить. Жители и гости Московской области смогут посетить единственный музей-усадьбу Достоевского, насладиться самой большой частной коллекцией картин французских художников, а также увидеть в одном месте эксклюзивные произведения искусства из 30 музеев России.

«У нас самое главное выставочное событие страны, не побоюсь этого сказать. Команда музея вместе с директором музея, Министерством культуры Подмосковья и с 30 музеями нашей страны проделала огромную работу. И 18 декабря в „Новом Иерусалиме“ открывается одна из лучших выставок страны за все время — „Азбука шедевра“», — сказала Наталья Виртуозова в интервью «360».

С 30 музеев страны от Владивостока до Калининграда привезут лучшие картины наших региональных музеев. Мы привезем не только наших русских художников излюбленных, всем известных, но и тех художников, которые сделали русскую живопись известной во всем мире. Эту выставку нельзя пропустить, это огромное событие Наталья Виртуозова.

Наталья Виртуозова поблагодарила директоров всех музеев, которые передали картины «Новому Иерусалиму», и пригласила жителей разных регионов приехать на выставку.

Вице-губернатор отметила, что заявление о том, что в Подмосковье нечего посмотреть, является огромным стереотипом. Сейчас регион работает над тем, чтобы чтобы сломать главное заблуждение — в Московскую область не надо специально ехать ради какой-то выставки. Вице-губернатор подчеркнула, что это не так: ради этого стоит приехать, ведь сейчас Подмосковье дает возможность всем увидеть на одной площадке уникальные картины со всей страны.

«Азбука шедевра» не единственная выставка, которая будет работать в Подмосковье этой зимой. В Зарайском городском округе 20 ноября открылся первый и единственный музей-усадьба Достоевского «Даровое».

«Музей полностью восстановлен, там собрана очень уютная, очень красивая коллекция небольшая. Поехать туда и посмотреть, где рос наш гений, — это большое удовольствие. Там пока еще почти никого не было, поэтому ждем», — отметила Виртуозова.

Также 20 ноября в музее «Новый Иерусалим» в Истре открылась выставка «Французский вкус князей Юсуповых». Это стало возможным благодаря сотрудничеству двух музеев: «Нового Иерусалима» и усадьбы Архангельское. Представленные на выставке картины являются, наверное, самой большой частной коллекцией полотен французских художников периода конца XVII — первой трети XIX веков.

А 26 ноября в Московской области открылась выставка «Образ и смысл». Это один из первых результатов работы Серпуховского музея с 11 музеями России.

«Выставлено 80 картин из 11 музеев, голландцев знаменитых, XVII век — пик рассвета Голландии. Мы знаем, что в это время Нидерланды цветут, и голландская живопись расцветает и дает большой толчок мировой живописи. Это в первую очередь высочайшее качество письма. Качество письма голландцев поражает точностью, красотой, яркостью. Просто, знаете, взрыв красоты», — заключил Виртуозова.