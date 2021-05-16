Названо число получивших социальную ипотеку в Подмосковье

В Московской области по программе социальной ипотеки жилищный вопрос решили почти две тысячи человек. Проект запустили по инициативе главы региона Андрея Воробьева. Суть программы заключается в том, что покупатель выплачивает только проценты банку.

«Социальная ипотека помогает решить квартирный вопрос для специалистов важных профессий в Подмосковье: врачей, учителей, ученых. Область оплачивает всю стоимость жилья, а покупатель — только ежемесячные проценты. <…> За пять лет квартиры смогли приобрести почти две тысячи специалистов», — сообщила пресс-служба Воробьева в Instagram.

В 2018 году в список тех, кто может получить социальную ипотеку, включили воспитателей детских садов и тренеров.

«Самых лучших, зарекомендовавших себя [работников] коллектив выдвигает на возможность получить социальную ипотеку. Смысл ее в том, что за квартиру платим мы, а ты платишь только за проценты. Это делает жилье очень доступным», — заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что эта программа действует в регионе уже пять лет и останавливать ее не планируют.