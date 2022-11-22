Эксклюзив 22 ноября 2022, 15:53 Названо число получивших отсрочку призывников из Московской области Военный комиссар Подмосковья Астахов рассказал о новой отсрочке для сотрудников ОПК РИА «Новости»

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Отсрочку от срочной службы в армии в 2022 году впервые получили работники оборонно-промышленных предприятий, имеющие высшее образование. Как рассказал в интервью «360» военный комиссар Московской области Алексей Астахов, в Подмосковье таких призывников оказалось 250 человек. В основном это инженеры и конструкторы.

Астахов напомнил, что также с прошлого года отсрочку от призыва стали получать сотрудники IT-отрасли. Такой приказ выпустил президент России Владимир Путин. В 2022-м норма сохранилась.

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«У нас это порядка 1000 человек, которые освобождены от призыва в соответствии с приказом президента. Списки на них поступили еще в сентябре, и мы по военным комиссариатам муниципальных образований их разослали», — рассказал Астахов.

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Военный комиссар отметил, что большая категория призывников получила отсрочку от службы в армии в связи с получением образования. Здесь речь идет не только об учащихся в вузах, но и о студентах профессиональных колледжей

«Всего у нас таких ребят более 80 тысяч. Половина приходится на студентов вузов, 35% — это среднее профессиональное образование, а остальные — школьники», — отметил Астахов.

Военком напомнил, что в 2022 году осенний призыв проходит с ноября по декабрь. Первых призывников отправили к местам прохождения службы еще 7 ноября. На сегодняшний день количество отправленных служить жителей Подмосковья составило 1,5 тысячи человек.