Эксклюзив 22 ноября 2022, 15:07 «Обеспечивают всем необходимым». К местам службы из Подмосковья отправили 1,5 тысячи призывников Военком Подмосковья Астахов рассказал об отправке в места службы 1,5 тысячи призывников РИА «Новости»

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Осенний призыв в 2022 году начался на месяц позже обычного. На сегодняшний день в места прохождения службы из Подмосковья отправились уже около 1,5 тысячи призывников. Подробности в интервью «360» рассказал военный комиссар Московской области Алексей Астахов.

Осенний призыв стартовал в начале ноября и продлится до 31 декабря. Первые отправки призывников к местам прохождения службы начались еще 7 ноября.

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«План задания на призыв в Московской области сопоставим с прошедшими годами, но несколько меньше. На сегодняшний день в места прохождения службы отправились порядка 1,5 тысячи человек», — уточнил Астахов.

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Военный комиссар отметил, что в ходе отправки призывники соблюдают антиковидные ограничения, как и в прошлые годы. Коронавирус продолжает циркулировать, но случаев заражения среди будущих солдат из Московской области ни в этом, ни в прошлых призывах не допустили.

«Подмосковные призывники в основном отправляются в Западный военный округ. Это 26 российских регионов. Также наши земляки служат на Северном, Черноморском и Балтийском флотах», — отметил Астахов.

Если место службы находится в Подмосковье, то призывника могут сопровождать родители. В части родным будущих солдат показывают условия, в каких молодой человек останется на ближайший год.

Военный комиссар отметил, что сейчас родители все реже стали приезжать в части, потому что о службе в армии есть достаточно много информации и вопросов остается все меньше.

«Призывников обеспечивают всем необходимым. Они получают военное обмундирование в соответствии с родом и видом войск, <…> специальный несессер, где находятся индивидуальные средства гигиены. Этот момент многих беспокоит. Часть призывников берут с собой щетку, пасту и продукты сразу на несколько суток», — отметил военный комиссар.

Астахов подчеркнул, что на сборный пункт еду брать с собой разрешают, но только не скоропортящиеся продукты. К тому же призывники получают там полноценное трехразовое питание с выбором блюд.

«Поэтому после того, как призывник сел в автобус, чтобы поехать в сторону областного призывного пункта, он уже практически всем обеспечен и о нем полностью заботятся», — подытожил военный комиссар Подмосковья.