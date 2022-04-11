Назван топ-3 округов Подмосковья по созданию новых рабочих мест

Еще 16 тысяч рабочих мест появилось в Подмосковье с января. Больше всего их создали в трех округах: Химках, Богородском и Сергиевом Посаде.

За первый квартал года открыли 186 коммерческих площадок. Это сделали при участии Центра содействия строительству при правительстве региона.

Больше всего площадей в ввели в эксплуатацию в Химках — 171 тысячу квадратных метров.

Одним из самых масштабных объектов, появившихся с начала года, стал логистический комплекс Солнечногорска. Там будут хранить и сортировать продукты и бытовые принадлежности — местные жители получили около 900 рабочих мест.

Преимущественно все новые комплексы, созданные в регионе с начала года, задействовали в отраслях логистики, торговли и производства.

Ранее стало известно, что Подмосковье нашло около 60 тысяч вакансий для жителей, на работу которых повлияли санкции.

Губернатор Андрей Воробьев призвал уделять внимание всем, у кого есть запрос на трудоустройство.