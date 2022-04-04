Подмосковье нашло 60 тысяч вакансий для жителей, на работу которых повлияли санкции

Ярмарка вакансий для тех, кто оказался сейчас в непростой ситуации из-за санкций, пройдет в Подмосковье 4 апреля. В области есть около 60 тысяч вакансий. Губернатор Андрей Воробьев попросил уделять особое внимание жителям, которые ищут работу.

В свете ограничений полетов в альтернативном месте работы нуждаются многие сотрудники Шереметьево и Домодедово.

«Сегодня, 4 апреля, мы проводим ярмарку вакансий, цель которой — максимально предоставить людям новые позиции в различных отраслях. Всего вакансий в Московской области сейчас 60 тысяч. Порядка 20 тысяч — все, что связано со стройкой, около 10 тысяч — это транспорт. Четыре тысячи — торговля. Прошу внимательно сопровождать, уделять внимание пожеланиям тех, кто ищет работу», — отметил Воробьев.

Он напомнил, что на прошлой неделе прошла встреча властей региона с работниками Шереметьево. Наравне с Домодедово это один из двух крупнейших авиационных хабов в Московской области.

«Федеральный фонд промышленности и наш региональный должны оказать максимальную поддержку, начиная от предоставления земли до дополнительной финансовой помощи при организации предприятий», — добавил губернатор.