Назван топ-3 округов Подмосковья по обработке земель от борщевика

В Московской области продолжается активная борьба с распространением борщевика. На текущий момент против опасного сорняка уже удалось обработать примерно 20% всех территорий. Активнее всего работа ведется в Клину, а также в Можайском и Волоколамском округах.

«С 11 июля и до 10 августа в Подмосковье проходит третий этап обработки территорий от борщевика. По данным на 18 июля, уже обработано 3789,14 гектара площади. Это примерно 19,8% от общей площади поражения», — отмечает заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

В текущем году комплексные работы по обработке земель от борщевика проходят в 46 городских округах Подмосковья. Работы выполняются 12 подрядными организациями и 14 муниципальными бюджетными учреждениями, сообщает Минсельхоз Подмосковья.

Обычно обработка проводится в три этапа, которые растянуты на весь полевой сезон. В целом борщевик удаляется на земельных участках площадью больше 20 тысяч гектаров. Они находятся в муниципальной и региональной собственности.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев текущего года в Подмосковье устранили больше 10 тысяч нарушений земельного законодательства. Часто встречался самозахват земли, а также заросли борщевика Сосновского, которые по закону нужно обязательно устранять.