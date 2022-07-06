Еще 2 тысячи участков очистили от борщевика в Подмосковье за полгода

За первые шесть месяцев текущего года в Подмосковье устранили больше 10 тысяч нарушений земельного законодательства. Часто встречался самозахват земли, а также заросли борщевика Сосновского, которые по закону нужно обязательно устранять.

«В ходе обследований по итогам шести месяцев установлено, что в Московской области устранено более 10 тысяч нарушений, зафиксированных в предыдущие годы. Они касаются ликвидации борщевика, устранения самозахвата, использования земли не по целевому назначению и иных нарушений», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Например, больше чем на двух тысячах земельных участков в Подмосковье обнаружили и ликвидировали борщевик Сосновского. На 1195 участках устранили также самозахват, который удалось выявить в предыдущие годы. Также многие владельцы участков начали использовать их по целевому назначению. В целом нарушения по нецелевому использованию смогли устранить больше 2,7 тысячи собственников.