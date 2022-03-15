Назван объем оптовой и розничной торговли Подмосковья

День торговли отмечают в России 15 марта. Подмосковье и Москва находятся на первых двух позициях в Центральном федеральном округе как по оптовому, так и по розничному направлениям.

Оборот предприятий оптовой торговли Подмосковья в январе этого года составил 666783,2 миллиона рублей. Это 7,2% всего оптового оборота в Россиию

В оптовой торговле Подмосковья в прошлом году работали 174,6 тысячи человек, а в розничной — 229,9 тысячи.

Общий оборот розничной торговли Подмосковья в январе этого года достиг 258154,5 миллиона рублей. Это 8% розницы в России.

Оптовая торговля

Оптовики Московской области в январе продали больше всего мяса и мяса птицы, кроме субпродуктов, — 32765,7 тонны.

На втором месте — рыба, на третьем — кондитерские изделия. Следом идут хлеб, колбасные изделия, крупы.

За месяц оптовики Подмосковья продали 324,2 тысячи пар обуви, 29 165 холодильников, 16 516 стиральных машин, 619 легковых автомобилей.

Розничная торговля

За январь этого года в розницу в Подмосковье продали больше всего мяса и мясных продуктов. Следом идет мужская, женская и детская одежда.

На третьем месте — кондитерские изделия, на четвертом — рыба, ракообразные и моллюски.

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