Устроить несладкую жизнь. Россия поделится зерном и сахаром только со «своими»

Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых. Это едва ли отразится на экономике России, считают эксперты. А вот европейским партнерам, которые надеялись перекупить российские зерно и сахар у других стран, придется несладко.

Россия не будет экспортировать зерно и сахар

Российская Федерация с 15 марта временно приостановила экспорт зерновых культур в страны Евразийского экономического союза. В список вошли пшеница, меслин, рожь, ячмень и кукуруза. Также будут остановлены поставки белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Правительство РФ приняло такое решение, чтобы защитить внутренний продовольственный рынок в условиях внешних ограничений.

Вывозить зерновые запретили до 30 июня, сахар — до 31 августа 2022 года. Однако поставки сахара и зерновых за пределы России будут возможны для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок. Ранее Министерство сельского хозяйства России сообщило, что с 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года российские зернопроизводители экспортировали 28,1 миллиона тонн зерна, что на треть меньше, чем годом ранее.

Министерство промышленности и торговли выдает разовые лицензии экспортерам зерна, получившим долю в квоте, действующей в России с 15 февраля 2022 года. Ее объем составляет 11 миллионов тонн, в том числе восемь миллионов тонн пшеницы. Она не распространяется на поставки в ЕАЭС.

Экономика России не пострадает

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов в разговоре с «360» подтвердил — ограничения на экспорт сахара и зерновых объясняются тем, что правительство стремится сохранить побольше запасов отечественных продуктов. Однако в режиме разрешений экспорт ближайшим соседям России, скорее всего, продолжится.

«То есть полного отсутствия экспорта не будет, будут работать в режиме разрешений. Но в любом случае зерна и сахара у нас в избытке: запасы на сегодняшний день выше, чем потребность ближайших месяцев. Все равно надо вывозить, потому что впереди новый урожай. Россия — традиционно крупный экспортер зерна и заметный экспортер сахара для соседних стран. Мы сможем много лет присутствовать на рынке», — сказал Евгений Иванов.

По его словам, введенные ограничения едва ли повлияют на российскую экономику. В сравнении с объемами потребления текущий объем экспорта в соседние страны очень незначительный. Если эти объемы дадут вывозить в режиме персональных разрешений или лицензий, то ничего не изменится, только добавится бумажной работы.

Евгений Иванов подчеркнул, что было бы правильно все же продолжать небольшие поставки соседним странам: они не поймут, если Россия после долгих лет сотрудничества до нуля сократит экспортные поставки.

Европа столкнулась с продуктовым кризисом

В мартовском отчете Министерства сельского хозяйства США о мировой торговле зерном отмечалось, что Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы. С июля 2020 года по июнь 2021 года на долю РФ пришлось около 16% мировых поставок пшеницы. Ведомство прогнозировало, что в сезоне-2021/2022 Россия может поставить около 35 миллионов тонн пшеницы.

По объему поставок РФ опережают только вместе взятые страны Евросоюза, на долю которых пришлось 18%. Австралия занимает третье место — 13%. По подсчетам Вlооmbеrg, конфликт на Украине перекрыл 25% мирового экспорта пшеницы. На фоне текущих мировых событий ее стоимость за неделю выросла на 43,4%, достигнув максимума за 14 лет.

В отдельных европейских странах продукты уже раскупают в лихорадке, особенно подсолнечное масло. В Испании супермаркеты продают подсолнечное масло по карточкам, быстро пустеют полки в супермаркетах Германии. По прогнозам экономического вестника Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Европа и другие страны мира столкнутся с настоящим кризисом нехватки основных продуктов питания.