Наземный переход на станции «Подлипки Дачные» построят в Королеве в 2020 году
Переход оборудуют световой и звуковой сигнализациями, а также накопительными площадками и освещением. До конца текущего года будет разработана проектная документация.
Объект построят в рамках реализации инвестиционного проекта «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД».
В прошлом году были проведены работы по благоустройству прилегающей территории и ремонту пешеходного тоннеля на 22-м километре железнодорожной станции «Подлипки Дачные». На объекте отремонтировали асфальтовое покрытие, ступени сходов и окрасили павильоны всех сходов и плит перекрытия.
Для удобства пассажиров лестничные сходы были оборудованы направляющими для колясок, багажных сумок и хозяйственных тележек. Пешеходный тоннель обеспечивает безопасный переход граждан через железнодорожные пути и выход на пассажирские платформы.
В этом году в Королеве началось благоустройство Акуловского водоканала. Здесь выполнили работы по устройству уличного освещения, закупили малые архитектурные формы.