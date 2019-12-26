Наземный переход на станции «Подлипки Дачные» построят в Королеве в 2020 году

Наземный пешеходный переход появится в Королеве на 28-м километре в районе железнодорожной платформы «Подлипки Дачные». Работы будут завершены в 2020 году.

Переход оборудуют световой и звуковой сигнализациями, а также накопительными площадками и освещением. До конца текущего года будет разработана проектная документация.

Объект построят в рамках реализации инвестиционного проекта «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД».

В прошлом году были проведены работы по благоустройству прилегающей территории и ремонту пешеходного тоннеля на 22-м километре железнодорожной станции «Подлипки Дачные». На объекте отремонтировали асфальтовое покрытие, ступени сходов и окрасили павильоны всех сходов и плит перекрытия.

Для удобства пассажиров лестничные сходы были оборудованы направляющими для колясок, багажных сумок и хозяйственных тележек. Пешеходный тоннель обеспечивает безопасный переход граждан через железнодорожные пути и выход на пассажирские платформы.

В этом году в Королеве началось благоустройство Акуловского водоканала. Здесь выполнили работы по устройству уличного освещения, закупили малые архитектурные формы.