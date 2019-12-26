    26 декабря 2019, 14:00

    Наземный переход на станции «Подлипки Дачные» построят в Королеве в 2020 году

    Ольга Крылова, Юлия Уткина

    Наземный пешеходный переход появится в Королеве на 28-м километре в районе железнодорожной платформы «Подлипки Дачные». Работы будут завершены в 2020 году.
    Наземный переход на станции «Подлипки Дачные» построят в Королеве в 2020 году

    Переход оборудуют световой и звуковой сигнализациями, а также накопительными площадками и освещением. До конца текущего года будет разработана проектная документация.

    Объект построят в рамках реализации инвестиционного проекта «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД».

    В прошлом году были проведены работы по благоустройству прилегающей территории и ремонту пешеходного тоннеля на 22-м километре железнодорожной станции «Подлипки Дачные». На объекте отремонтировали асфальтовое покрытие, ступени сходов и окрасили павильоны всех сходов и плит перекрытия.

    Для удобства пассажиров лестничные сходы были оборудованы направляющими для колясок, багажных сумок и хозяйственных тележек. Пешеходный тоннель обеспечивает безопасный переход граждан через железнодорожные пути и выход на пассажирские платформы.

    В этом году в Королеве началось благоустройство Акуловского водоканала. Здесь выполнили работы по устройству уличного освещения, закупили малые архитектурные формы.