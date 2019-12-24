Велодорожки, освещение и спортплощадки. Акуловский водоканал благоустроят в Королеве

В этом году за счет целевого гранта, который выиграл город Королев в рамках программы «Точки роста» началось благоустройство Акуловского водоканала. Здесь выполнили работы по устройству уличного освещения, закупили малые архитектурные формы.

В следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжится благоустройство Акуловского водоканала. Общая площадь благоустройства территории составляет около 100 гектар. Проект будет реализован в несколько этапов.

«Основная цель благоустройства — соединение частей города, создание благоустроенных комфортных зон для отдыха, обустройство современной инфраструктуры для комфорта жителей. Благодаря данному благоустройству преобразится заброшенная территория в центре города», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

Ввиду особого статуса Акуловского водоканала, как зоны санитарной охраны, благоустройство будет вестись максимально бережно, не нанося ущерб зеленым насаждениям, сохраняя экологическую ситуацию в этой полосе.

Основной принцип реорганизации территории — это ее благоустройство с учетом уже сложившихся функциональных зон. Здесь появится велопешеходная дорожка, она будет проходить вдоль всей территории, покрытие предполагает всепогодное использование для различных видом передвижения (пешеходного, велосипедного, скейтов, роликовых коньков).

Также здесь установят освещение на высоких опорах с использованием дополнительной подсветки деревьев. Центральная зона вдоль проезда Циолковского — зона размещения различных детских игровых и спортивных площадок, а также площадок для выгула собак. Верхний Комитетский лес — территория лесного массива в городе с прокладкой пешеходных тропинок и элементов освещения и подсветки.

Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

Вокруг территории пруда в Юбилейном будет создана набережная в виде двухуровневого деревянного настила с прилегающей детской игровой зоной. В зоне мемориала, посвященному памяти героям ВОВ 1941–1945 гг. будет отремонтировано существующие мощение и элементы освещения, запланирована высадка новых растений. А в русле канала высадят неприхотливые виды трав.