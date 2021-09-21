Пассажиры ЦППК оплатили более 60% проездных безналичным способом

С начала года пассажиры электричек ЦППК оплатили безналичным способом почти 68 миллионов билетов. Более 60% проездных купили с помощью банковских карт. Об этом рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Всего с начала года пассажиры купили 114 миллионов проездных документов по безналичному расчету. Это 59% от общего числа. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем безналичного способа оплаты вырос на 10%.

Купить билеты или проездной за безналичный расчет пассажиры ЦППК могут в кассах компании, в большинстве автоматов, на турникетах и валидаторах станций МЦД, в приложении «Расписание и билеты ЦППК», а также в сервисах партнеров.

Для удобства пассажиров ЦППК расширяет число способов оплаты проезда. Благодаря этому люди могут экономить свое время.