Подмосковье 22 февраля 2024, 17:43 Научный комплекс по разработке машиностроительной техники открыли в Бронницах Мининвест МО

Читать 360tv в

Научно-исследовательский комплекс, специализирующийся на проведении опытно-конструкторских и испытательных работ в сфере машиностроения, запустили в Подмосковье. Новое предприятие открылось на территории городского округа Бронницы.

«Объем инвестиций компании „Интеграл“ в реализацию проекта составил около 70 миллионов рублей. В ближайшее время на новом производстве создадут не менее 150 рабочих мест для жителей Подмосковья, в том числе для высококвалифицированных специалистов — инженеров и конструкторов», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Реклама

На предприятии займутся разработкой машиностроительной техники и доработкой комплектующих к ней. Здесь же будут проводить испытания автомобилей, сельскохозяйственных машин и мотоциклов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».