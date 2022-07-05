Научный институт МЧС в Балашихе отметил 85-летие

День рождения отметил Всероссийский научно-исследовательский институт МЧС. Его сотрудники занимаются испытаниями и сертификацией противопожарного оборудования и гаджетов.

Институт не только проводит исследования, но и участвует в программах, необходимых для обороноспособности страны, помогает развивать атомную энергетику. С праздником сотрудников организации поздравил первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

Источник фото: телеканал «360»

«За 85 лет научно-исследовательскому институту есть чем отчитаться, есть, чем гордится. В такое непростое время мы в очередной раз выполним любые заказы и поручения государства и общества во имя безопасности нашей Отчизны», — сказал Чуприян.

На мероприятии продемонстрировали возможности новой техники. К знаменательной дате приурочили открытие аллеи ученых и обновление музея истории института.

«Мы разрабатываем технику с самого ноля. Начиная от плат, заканчивая шестерни. Все собственного, российского производства», — поделился генеральный директор «Коруфайер» Сергей Скворцов.

Отметившихся специалистов наградили ведомственными наградами. Праздник завершился запуском фонтана-триколора из пожарных машин.