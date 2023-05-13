Подмосковье 13 мая 2023, 18:52 Научно-педагогический семинар прошел в Дзержинском пресс-служба администрации Дзержинского

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Подмосковный семинар среди преподавателей «Учитель будущего: успешные педагогические практики» состоялся 12 мая в гимназии № 5 в Дзержинском. В мероприятии приняли участие более 150 специалистов из 17 городских округов Московской области.

По словам начальника управления образования администрации Дзержинского Татьяны Чиркуновой, цель педагога заключается в том, чтобы научить ребенка самостоятельно мыслить, анализировать и получать новые знания.

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.«Поиск мотивации и есть тот ключик к обучению, который необходим учителям. И наш сегодняшний семинар — это самые-самые педагогические практики, которые отлично зарекомендовали себя в постоянной ежедневной работе в течение года, благодаря которым школьникам нескучно учиться», — отметила Чиркунова.

На мероприятии участники разобрали научно-методические и практические направления. Преподаватели обменялись опытом и провели 18 открытых уроков по нескольким дисциплинам. На практической части к семинару присоединились ученики с четвертого по 11-й класс.

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