Подмосковье 12 апреля 2024, 12:35 Научная конференция о подготовке педагогов прошла в Орехово-Зуеве Министерство образования МО

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Студенческая научная конференция прошла на базе Орехово-Зуевского Государственного гуманитарно-технологического университета. На ней провели секцию кафедры педагогики, где рассказали о профессиональной подготовке учителей будущего.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, форум вошел в программу международного фестиваля молодежного проектирования и научной конференции «Студенческая наука Подмосковью». Темой встречи стала профессиональная подготовка педагогов будущего.

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В конференции участвовали студенты и магистранты ГГТУ, школьники педагогических классов из Шатуры и Ступина, а также студентка Казанского техникума народных художественных промыслов Ждана Мелина. Они представили свои доклады, обменялись опытом и идеями.

Ректор ГГТУ и руководитель кафедры педагогики Галина Скударева отметила молодость и креативностьу частников, а также научную актуальность докладов.

«Руководитель вуза и кафедры поблагодарила наставников молодых исследователей за чуткое и внимательное отношение к формированию профессиональных качеств магистрантов, студентов и школьников, выразившееся в высоком уровне подготовленных выступлений», — добавили в ведомстве.

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