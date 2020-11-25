Национальная сборная России по тхэквондо ITF пополнилась 15 спортсменами из Подмосковья

В Подмосковье провели чемпионат и первенство России по тхэквондо. Участие в соревнованиях приняли сильнейшие спортсмены из всех регионов страны. Один из самых высоких результатов показала команда Федерации тхэквондо МФТ Московской области.

В состав национальной сборной в юниорской и взрослой возрастных подгруппах отобрали шесть подмосковных спортсменов. Они поедут на чемпионат Европы в Испанию в апреле 2021 года и чемпионат мира в Финляндию в следующем сентябре.

Золото завоевали Эльвира Нюрмяева и Анна Рафальская из взрослой подгруппы. Высшая награда также досталась юниорам (14-18 лет) Милане Головневой и Алексею Демкину. Серебро получили Андрей Качевский из юниорской подгруппы и Анна Лебедева (Всероссийские соревнования по цветным поясам в категории 14-18 лет). Бронза у Полины Барабаш из юниорской подгруппы.

Источник фото: телеканал «360»

Девять спортсменов отобрались в состав юношеской сборной России. Им предстоит защищать честь Московской области и РФ на Кубке Европы и Кубке мира в 2021 году. Золото здесь получили Мария Жиркова, Полина Федорова, Елизавета Пикалова, Александр Баранов, Игорь Земцов и Анна Молочкова. Серебряные медали вручили Данилу Жукову, Полине Низовкиной и Ростиславу Федорову, а бронзу — Тимофею Груздеву.

На чемпионате и первенстве России в 2020-м команда Подмосковья завоевала 10 золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали.

Президент Федерации тхэквондо МФТ Московской области Александр Менчук поздравил спортсменов с успешным выступлением на турнире, который прошел с 12 по 15 ноября.

«Впереди вас ждут самые значимые мировые турниры. Желаю успешного выступления и верю в то, что честь страны в надежных руках!» — сказал он.

Менчук подчеркнул, что тхэквондо в регионе развивается, несмотря на связанные с эпидемической ситуацией сложности. Подрастающему поколению в Московской области дают возможность достигать самых высоких спортивных результатов.