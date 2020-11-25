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    25 ноября 2020, 10:49

    Национальная сборная России по тхэквондо ITF пополнилась 15 спортсменами из Подмосковья

    Александра Ломейко

    В Подмосковье провели чемпионат и первенство России по тхэквондо. Участие в соревнованиях приняли сильнейшие спортсмены из всех регионов страны. Один из самых высоких результатов показала команда Федерации тхэквондо МФТ Московской области.
    Национальная сборная России по тхэквондо ITF пополнилась 15 спортсменами из Подмосковья

    В состав национальной сборной в юниорской и взрослой возрастных подгруппах отобрали шесть подмосковных спортсменов. Они поедут на чемпионат Европы в Испанию в апреле 2021 года и чемпионат мира в Финляндию в следующем сентябре.

    Золото завоевали Эльвира Нюрмяева и Анна Рафальская из взрослой подгруппы. Высшая награда также досталась юниорам (14-18 лет) Милане Головневой и Алексею Демкину. Серебро получили Андрей Качевский из юниорской подгруппы и Анна Лебедева (Всероссийские соревнования по цветным поясам в категории 14-18 лет). Бронза у Полины Барабаш из юниорской подгруппы.

    Национальная сборная России по тхэквондо ITF пополнилась 15 спортсменами из Подмосковья | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Девять спортсменов отобрались в состав юношеской сборной России. Им предстоит защищать честь Московской области и РФ на Кубке Европы и Кубке мира в 2021 году. Золото здесь получили Мария Жиркова, Полина Федорова, Елизавета Пикалова, Александр Баранов, Игорь Земцов и Анна Молочкова. Серебряные медали вручили Данилу Жукову, Полине Низовкиной и Ростиславу Федорову, а бронзу — Тимофею Груздеву.

    На чемпионате и первенстве России в 2020-м команда Подмосковья завоевала 10 золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали.

    Президент Федерации тхэквондо МФТ Московской области Александр Менчук поздравил спортсменов с успешным выступлением на турнире, который прошел с 12 по 15 ноября.

    «Впереди вас ждут самые значимые мировые турниры. Желаю успешного выступления и верю в то, что честь страны в надежных руках!» — сказал он.

    Менчук подчеркнул, что тхэквондо в регионе развивается, несмотря на связанные с эпидемической ситуацией сложности. Подрастающему поколению в Московской области дают возможность достигать самых высоких спортивных результатов.