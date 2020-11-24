Путин поздравил теннисиста Медведева с триумфальной победой на итоговом турнире
Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Уважаемый Даниил Сергеевич! От души поздравляю Вас с триумфом в Лондоне. Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР)», — говорится в документе.
Российский лидер отметил, что Медведев в поединках показал великолепную подготовку, мастерство и бойцовский характер. Своей победой он продолжил «замечательные традиции отечественной теннисной школы». Путин пожелал спортсмену не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины.
Медведев 22 ноября одержал победу в финале итогового турнира ATP в Лондоне над австрийцем Домиником Тимом. Во время чемпионата российский спортсмен также обыграл первую и вторую ракетки мира — испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.
Ранее блестящей игрой Медведева восхитилась телеведущая Тина Канделаки.