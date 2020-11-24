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    24 ноября 2020, 10:44

    Путин поздравил теннисиста Медведева с триумфальной победой на итоговом турнире

    Наза Салех Захи

    Президент Владимир Путин поздравил россиянина Даниила Медведева с победой в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он направил чемпиону телеграмму.
    Путин поздравил теннисиста Медведева с триумфальной победой на итоговом турнире

    Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

    «Уважаемый Даниил Сергеевич! От души поздравляю Вас с триумфом в Лондоне. Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР)», — говорится в документе.

    Российский лидер отметил, что Медведев в поединках показал великолепную подготовку, мастерство и бойцовский характер. Своей победой он продолжил «замечательные традиции отечественной теннисной школы». Путин пожелал спортсмену не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины.

    Медведев 22 ноября одержал победу в финале итогового турнира ATP в Лондоне над австрийцем Домиником Тимом. Во время чемпионата российский спортсмен также обыграл первую и вторую ракетки мира — испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

    Ранее блестящей игрой Медведева восхитилась телеведущая Тина Канделаки.