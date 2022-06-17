Насосная станция Восточной системы водоснабжения остановит работу на 85 часов 5 июля

Насосная станция № 1 Восточной системы водоснабжения приостановит работу 5 июля. Такая мера необходима для переустройства водоводной сети в местах строительства автодороги М-12.

Водовод Восточной системы водоснабжения попадает в зону строительства трассы М-12. Проект предусмотрел вынос двух участков водоводной сети за пределы стройки. Работы должны были производиться 21 июня, но по просьбе компании ГК «АВТОДОР» их перенесли на 5 июля. Скважины первого подъема и насосную станцию отключат от работы на 85 часов.

МинЖКХ области вместе с администрациями городских округов Балашиха, Лосино-Петровский, Богородский, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Щелково и Электросталь переведет абонентов на резервное водоснабжение на период проведения работ.